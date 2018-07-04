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Интервью

Минобороны обратилось к Кабмину относительно возврата земли ведомству

НовостиПолитика    04.07.2018 - 13:17
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)
Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Сейчас ведомство вернуло через суды в собственность 80 тысяч гектаров земли

Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к премьер-министру Украины и членам правительства относительно возврата земель в собственности Минобороны и их дальнейшей регистрации. Об этом Полторак заявил во время заседания Кабинета министров Украины, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

По словам Полторака, ведомство вернуло через суды в собственность 80 тысяч гектаров земли, 100 тысяч квадратных метров жилой площади, но нам удалось зарегистрировать лишь 24%.

"Есть огромное сопротивление, особенно со стороны глав крупных городов, которые просто игнорируют и не выполняют законные требования по регистрации. В связи с этим мы не можем проводить инвестиционное строительство жилья для военнослужащих, не можем зарегистрировать его", - отметил Полторак.

Поэтому, как сообщается, министр обороны обратился к Кабмину, чтобы "совместными усилиями отработать механизм решения указанного вопроса".

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура вернет Министерству обороны земли военного полигона площадью 400 гектаров.

Также сообщалось, что военная прокуратура вернула в собственность Минобороны землю в центре Черкасс стоимостью свыше 2 млн гривен.

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Теги публикации: Министерство обороны РФ, Полторак, земля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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