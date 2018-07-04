Міноборони звернулося до Кабміну щодо питання повернення земель відомству

Наразі відомство повернуло через суди у свою власність 80 тисяч гектарів землі

Міністр оборони України Степан Полторак звернувся до прем’єр-міністра України та членів уряду щодо питання повернення земель до власності Міноборони та їхньої подальшої реєстрації. Про це Полторак заявив під час засідання Кабінету міністрів України, йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

За словами Полторака, відомство повернуло через суди у свою власність 80 тисяч гектарів землі, 100 тисяч квадратних метрів житлової площі, але зареєструвати нам вдалося лише 24%.

"Є величезний супротив, особливо з боку голів великих міст, які просто ігнорують і не виконують законні вимоги щодо реєстрації. Через це ми не можемо проводити інвестиційне будівництво житла для військовослужбовців, не можемо зареєструвати його", - зазначив Полторак.

Тож, як повідомляється, міністр оборони звернувся до Кабміну, аби "спільними зусиллями відпрацювати механізм вирішення зазначеного питання".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура поверне Міністерству оборони землі військового полігону площею 400 гектарів.

Також повідомлялося, що військова прокуратура повернула у власність Міноборони землю в центрі Черкас вартістю понад 2 млн гривень.