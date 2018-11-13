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Міноборони Норвегії заявило про втручання військових РФ в роботу GPS

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 18:53
Міноборони Норвегії заявило про втручання військових РФ в роботу GPS
Фото: навчання НАТО Trident Juncture (Marco Dorow/nato.int)

У заяві норвезького Міноборони сказано, що воно зверталося за роз'ясненнями з цього приводу до російської влади

Міністерство оборони Норвегії підтвердило відомості про те, що РФ причетна до збоїв в роботі GPS, що спостерігалися на території країни в період навчань НАТО Trident Juncture. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

За даними міністерства, збої в роботі супутникової навігаційної системи фіксувалися з 16 жовтня по 7 листопада, їх джерелом були російські збройні сили на Кольському півострові.

У заяві норвезького Міноборони сказано, що воно зверталося за роз'ясненнями з цього приводу до російської влади.

Зазначимо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо вимагав розслідувати втручання в роботу GPS супутникових систем під час військових навчань НАТО Trident Juncture 2018.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія.

"Росія може бути відповідальною за це. Відомо, що в Росії є відповідні технології", - зазначив він.

Нагадаємо, збій в роботі GPS фінські військовослужбовці зафіксували у заполярних районах Фінляндії 9 листопада. Військові попередили Центр авіанавігації про втручання в її роботу. Попередження стосувалося території від північних районів Рованіємі до норвезької кордону і на схід від Кіттіля до кордону РФ.

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