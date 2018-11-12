Президент Финляндии требует расследования сбоев GPS во время военных учений НАТО

Фото: президент Финляндии Саули Ниинистьо (kremlin.ru)

После расследования президент обещает строгое заявление

Президент Финляндии Саули Ниинистьо требует расследовать вмешательства в работу GPS спутниковых систем во время военных учений НАТО Trident Juncture 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По его словам, необходимо выяснить, как и с чьей стороны произошло вмешательство. Впоследствии, заявил Ниинистьо, надо строго заявить, какова позиция Финляндии по этому вопросу.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что к сбоям системы GPS может быть причастна Россия.

"Россия может быть ответственной за это. Известно, что в России есть соответствующие технологии", - отметил он.

Напомним, сбой в работе GPS финские военнослужащие зафиксировали в заполярных районах Финляндии 9 ноября. Военные предупредили Центр авианавигации о вмешательстве в ее работу. Предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и на восток от Киттиля до границы РФ.

Ранее похожие сбои зафиксировали в Норвегии. Тогда норвежцы заподозрили РФ во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем.

Напомним, с 25 октября до 7 ноября в Норвегии продолжались масштабные со времен окончания Холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture 2018. Участие в них приняли 50 тысяч личного состава из государств-союзников НАТО и стран-партнеров.