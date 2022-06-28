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Минобороны назвало цель ракетного террора украинских городов Россией

Новина українською →
Киев, Вторник 28 июня 2022 14:32
Минобороны назвало цель ракетного террора украинских городов Россией Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Мария Кучерявец

Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. Таким образом, враг хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Александра Мотузяника во время брифинга.

"В последние дни враг нанес ряд ударов с применением ракет воздушного и наземного базирования по объектам гражданской инфраструктуры в городе Киев и в Киевской, Черкасской и Одесской областях", - отметил Мотузяник.

Он уточнил, что при этом российские преступники применили дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также береговые ракетные комплексы "Бастион".

"Кроме того, агрессор цинично нанес ракетный удар по ТЦ в городе Кременчуг, где находилось в то время более 1000 гражданских людей", - напомнил спикер Минобороны.

Массированные ракетные атаки

Отметим, в последнее время Россия усилила количество ракетных ударов по территории Украины.

Напомним, что 25 июня врагом были специально осуществлены с территории Беларуси по 6 областям Украины.

Добавим, уже на следующий день Россия нанесла ракетные удары и по украинской столице, попав в жилую многоэтажку.

И при этом уже вчера, 27 июня она ударила ракетами по ТЦ в Кременчуге, вследствие чего погибли по меньшей мере 20 человек, а 59 пострадали.

Сегодня же оккупанты обстреляли Николаев 11 ракетами, а по Очакову били из РСЗО.

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