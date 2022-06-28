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Міноборони назвало мету ракетного терору українських міст Росією

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Київ, Вівторок 28 червня 2022 14:32
Міноборони назвало мету ракетного терору українських міст Росією Фото: спікер Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росія проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України. Таким чином, ворог хоче зламати дух і зруйнувати єдність українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Останніми днями ворог завдав низку ударів із застосуванням ракет повітряного та наземного базування по об'єктах цивільної інфраструктури в місті Київ та в Київській, Черкаській, та Одеській областях", - зазначив Мотузяник.

Він уточнив, що при цьому російські злочинці застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також берегові ракетні комплекси "Бастіон".

"Окрім того, агресор цинічно завдав ракетного удару по ТЦ у місті Кременчук, де перебувало на той час понад 1000 цивільних людей", - нагадав спікер Міноборони.

Масовані ракетні атаки

Зазначимо, останнім часом Росія посилила кількість ракетних ударів по території України.

Нагадаємо, що 25 червня ворогом були спеціально здійснені з території Білорусі по 6 областям України.

Додамо, вже наступного дня Росія завдала ракетних ударів і по українській столиці, влучивши у житлову багатоповерхівку.

І при цьому вже вчора, 27 червня вона вдарила ракетами по ТЦ в Кременчуку, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей, а 59 постраждали.

Сьогодні ж окупанти обстріляли Миколаїв 11 ракетами, а по Очакову били з РСЗВ.

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