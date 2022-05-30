В Минобороны назвали тактические планы России

Россия продолжает вести наступательные действия на востоке Украины. Главной целью Москвы является установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга.
По словам Мотузяника, сегодняшние бои на востоке достигли максимальной интенсивности.
"Российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей линии боевого столкновения и также пытаются бить вглубь нашей обороны. Одновременно с этим, осуществляется штурм на нескольких направлениях. Ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях",- добавил спикер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Северодонецка. Российские военные регулярно ведут огонь по позициям ВСУ ствольной и реактивной артиллерией для поддержки действий сухопутных подразделений.
За прошедшие сутки наши бойцы отбили 14 атак врага и уничтожили 2 артиллерийские системы,11 единиц боевой бронированной техники, 10 вражеских автомобилей.
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