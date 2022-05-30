У Міноборони назвали тактичні плани Росії

Росія продовжує вести наступальні дії на сході України. Головною ціллю Москви є встановлення повного контролю над Донецькою й Луганською областями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення і також намагаються бити вглибину нашої оборони. Одночасно з цим, здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках ", - додав речник.

За словами Мотузяника, сьогоднішні бої на сході досягли максимальної інтенсивності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти намагаються закріпитися на околицях Сєвєродонецька. Російські військові регулярно ведуть вогонь по позиціях ЗСУ ствольною і реактивною артилерією для підтримки дій сухопутних підрозділів.

За минулу добу наші бійці відбили 14 атак ворога й знищили 2 артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки, 10 ворожих автомобілів.

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