У Міноборони назвали тактичні плани Росії

Росія продовжує вести наступальні дії на сході України. Головною ціллю Москви є встановлення повного контролю над Донецькою й Луганською областями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.
За словами Мотузяника, сьогоднішні бої на сході досягли максимальної інтенсивності.
"Російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення і також намагаються бити вглибину нашої оборони. Одночасно з цим, здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках", - додав речник.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти намагаються закріпитися на околицях Сєвєродонецька. Російські військові регулярно ведуть вогонь по позиціях ЗСУ ствольною і реактивною артилерією для підтримки дій сухопутних підрозділів.
За минулу добу наші бійці відбили 14 атак ворога й знищили 2 артилерійські системи, 11 одиниць бойової броньованої техніки, 10 ворожих автомобілів.
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