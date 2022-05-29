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На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак и уничтожили высокоточные беспилотники

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Украина, Воскресенье 29 мая 2022 22:34
На Донбассе украинские защитники отбили 14 атак и уничтожили высокоточные беспилотники Фото: украинские военные (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укгрупування объединенных сил.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 2 артиллерийские системы; 11 единиц боевой бронированной техники; 10 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточные беспилотные летательные аппараты типа "Куб".

Всего за неделю, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак.

Уничтожили 22 танка, 1 единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом).

Подразделениями ПВО был сбит вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

Напомним, возле Кривого Рога ВСУ провели спецоперацию, где уничтожили много живой силы и техники оккупанта. В том числе самолет Су-35 и установки "Град".

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