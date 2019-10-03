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В Минобороны назвали планы по внедрению стандартов НАТО

Новости » Общество    03.10.2019 - 15:32
В Минобороны назвали планы по внедрению стандартов НАТО
Иллюстративное фото (nato.int)

До конца 2020 года в Украине планируют принять более 200 стандартов Альянса

Украина до конца 2020 года планирует принять более 200 стандартов НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина на пресс-службу Министерства обороны.

По словам директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Олега Мелихова, курс Украины относительно членства в Европейский союз и НАТО приобрел конституционные гарантии необратимости.

"Свидетельством евроатлантического курса Украины являются принятые документы оборонного планирования, которые мы разрабатывали вместе с иностранными советниками: стратегический оборонный бюллетень, закон «О национальной безопасности Украины», новая конституционная норма. Поэтому на период до 2020 года включительно обработке подлежат более 200 стандартов и других руководящих документов НАТО по различным вопросам. В частности оборонного планирования, применения видов и родов ВС Украины, логистики, разведки, военной полиции, медобеспечения, профессионализации войска и тому подобное", - сообщил Мелихов.

Также представитель Минобороны сообщил, что главная практическая цель стандартизации - оперативная и техническая совместимость управленческих, боевых, разведывательных, обеспечивающих и других органов и систем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине военные аэропорты адаптируют к стандартам НАТО.

Также сообщалось, что во время визита на Генассамблею ООН президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом. Во время встречи обсуждался вопрос о вступлении Украины в Альянс.

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