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В Минобороны назвали перечень учений НАТО, к которым присоединится Украина

Автор: Юлия Струк

Министр обороны Андрей Таран заявил, что в течение этого года представителей Вооруженных сил будут привлекать к ряду спланированных мероприятий подготовки сил Североатлантического альянса. Украину пригласили к участию в семи учениях НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимость с НАТО. Украинские военные зажили хорошей славы профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса", - заявил глава МОУ.

По его словам, это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке "Коллективной обороны". Для Альянса она заключается в том, что нападение на любую из стран НАТО рассматривается как нападение на всех.

Итак, Североатлантический Альянс пригласил Украину к участию в таких учениях:

  • Steadfast Cobalt,
  • Ramstein Apex,
  • Ramstein Ambition,
  • Steadfast Defender,
  • Noble Bonus,
  • Steadfast Jupiter,
  • Steadfast Leda.

Напомним, Литва предложит союзникам по НАТО предоставить План действий относительно членства для Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО может положить конец войне на Донбассе. В этом контексте он призвал как можно скорее предоставить ПДЧ.

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Новости Украины Министерство обороны УкраиныНАТОучения
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