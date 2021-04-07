В Минобороны назвали перечень учений НАТО, к которым присоединится Украина

Министр обороны Андрей Таран заявил, что в течение этого года представителей Вооруженных сил будут привлекать к ряду спланированных мероприятий подготовки сил Североатлантического альянса . Украину пригласили к участию в семи учениях НАТО.

"Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали совместимость с НАТО. Украинские военные зажили хорошей славы профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса", - заявил глава МОУ.

По его словам, это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке "Коллективной обороны". Для Альянса она заключается в том, что нападение на любую из стран НАТО рассматривается как нападение на всех.

Итак, Североатлантический Альянс пригласил Украину к участию в таких учениях: