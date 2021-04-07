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В Міноборони назвали перелік навчань НАТО, до яких приєднається Україна

Автор: Юлія Струк

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що протягом цього року представників Збройних сил залучатимуть до низки спланованих заходів підготовки сил Північноатлантичного Альянсу. Україну запросили до участі у семи навчаннях НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Ми багато років під час спільних навчань та тренувань, участі в органах військового управління набували взаємосумісності з НАТО. Українські військові зажили доброї слави професійних, метких та сміливих серед колег з Альянсу", - заявив глава МОУ.

За його словами, це визнання трансформувалося у довіру та готовність долучати українців до відпрацювання "Колективної оборони". Для Альянсу вона полягає в тому, що напад на будь-яку з держав-членів НАТО розглядається як напад на усіх.

Отже, Північноатлантичний Альянс запросив Україну до участі у таких навчаннях:

  • Steadfast Cobalt,
  • Ramstein Apex,
  • Ramstein Ambition,
  • Steadfast Defender,
  • Noble Bonus,
  • Steadfast Jupiter,
  • Steadfast Leda.

Нагадаємо, Литва запропонує союзникам по НАТО надати План дій щодо членства для України.

Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ до НАТО може покласти кінець війні на Донбасі. У цьому контексті він закликав якомога швидше надати ПДЧ.

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