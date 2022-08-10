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В Минобороны назвали основной способ влияния на российских оккупантов

Фото: в Минобороны назвали основной способ влияния на российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Основным способом влияния на российских оккупантов в Херсонской области являются удары по ячейкам военной техники и живой силе.

Об этом заявила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны "Юга" Наталия Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По ее словам, такой метод помогает расшатать уже не такие стройные ряды военных, поскольку это попадание и в командные пункты, и в опорные пункты, которые готовились как стартовые для ведения поражений.

"Оккупант сейчас сжат нашими действиями, не может продвигаться вперед по суше и практикует, к сожалению, контрбатарейный метод ведения боев - обстрелы, в частности, из РСЗО, которыми они бьют и по тем населенным пунктам, которые уже освобождены от них и по тем, которые находятся в наших тыловых районах", - заявила Гуменюк.

Напомним, Россия пытается подтянуть дополнительные резервы в Херсонской области.

Кроме того, украинские военные недавно нанесли удар по составу оккупантов в Бериславском районе Херсонской области. Также вражеские склады детонировали в Приднепровске, Херсоне и Токаревке.

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Война России против УкраиныВооруженные силы УкраиныХерсонская область