У Міноборони назвали основний спосіб впливу на російських окупантів

За її словами, такий метод допомагає розхитати вже не такі стрункі ряди військових, оскільки це потрапляння і в командні пункти, і в опорні пункти, які готувалися як стартові для ведення поразок.

"Окупант зараз стиснутий нашими діями, не може просуватися вперед по суші і практикує, на жаль, контрбатарейний метод ведення боїв - обстріли, зокрема, з РСЗВ, якими вони б'ють і по тих населених пунктах, які вже звільнені від них і по тих, які знаходяться в наших тилових районах", - заявила Гуменюк.