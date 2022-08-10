У Міноборони назвали основний спосіб впливу на російських окупантів

Основним способом впливу на російських окупантів в Херсонській області є удари по осередках військової техніки і живій силі.
Про це заявила начальниця координаційного прес-центру сил охорони і оборони "півдня" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
За її словами, такий метод допомагає розхитати вже не такі стрункі ряди військових, оскільки це потрапляння і в командні пункти, і в опорні пункти, які готувалися як стартові для ведення поразок.
"Окупант зараз стиснутий нашими діями, не може просуватися вперед по суші і практикує, на жаль, контрбатарейний метод ведення боїв - обстріли, зокрема, з РСЗВ, якими вони б'ють і по тих населених пунктах, які вже звільнені від них і по тих, які знаходяться в наших тилових районах", - заявила Гуменюк.
Нагадаємо, Росія намагається підтягнути додаткові резерви в Херсонській області.
Крім того, українські військові нещодавно завдали удару по складу окупантів у Бериславському районі Херсонської області. Також ворожі склади детонували в Придніпровську, Херсоні та Токарівці.
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