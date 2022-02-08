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В Минобороны назвали наиболее вероятный сценарий провокации России

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 00:03
В Минобороны назвали наиболее вероятный сценарий провокации России Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал наиболее вероятный сценарий провокации России. Глава Минобороны подчеркнул, что в случае вторжения российских военных не будут встречать с цветами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в ток-шоу "Свобода слова".

"Мне кажется, что самым реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. Потому что в Кремле мечтают о том, что их тут будут встречать с цветами. Такого не будет при открытой масштабной агрессии", - сказал Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что сценарий, который Россия использовала в 2014 году, сегодня невозможен. Резников отметил, что украинские силовики отрабатывают способы противодействия таким вариантам развития событий.

"Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков", уже невозможно", - утонил министр.

Резников добавил, что два дня назад прошли учения Национальной гвардии, полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По его словам, на следующей неделе в Херсонской области запланированы маневры по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений силовых структур.

"А вот попытка дестабилизации, используя так называемых антивакцинаторов, недовольных экономической политикой или что-то вроде людей, недовольных политическим устройством - такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный. И нам надо к нему готовиться, и не дать им такой возможности", - добавил глава Минобороны.

Напомним, РФ планирует провести крупные учения по ядерному оружию, чтобы воздействовать на НАТО.

По данным немецкого издания Bild, план российского вторжения в Украину предполагает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек.

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Министерство обороны Украины Российская Федерация Алексей Резников
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