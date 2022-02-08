ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Міноборони назвали найбільш ймовірний сценарій провокації Росії

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 00:03
У Міноборони назвали найбільш ймовірний сценарій провокації Росії Фото: Олексій Резніков, Міністр оборони України (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав найбільш ймовірний сценарій провокації Росії. Глава Міноборони підкреслив, що в разі вторгнення російських військових не зустрічатимуть з квітами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рєзнікова в ток-шоу"Свобода слова".

"Мені здається, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. Тому що в Кремлі мріють про те, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Такого не буде при відкритій масштабній агресії", - сказав Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що сценарій, який Росія використовувала в 2014 році, сьогодні Неможливий. Резніков зазначив, що українські силовики відпрацьовують способи протидії таким варіантам розвитку подій.

"Можливість захопити адміністративні будівлі, скористатися проросійськи налаштованим населенням, як це сталося в 2014 році, використовуючи "зелених чоловічків", вже неможливо", - уточнив міністр.

Резніков додав, що два дні тому пройшли навчання Національної гвардії, поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За його словами, наступного тижня в Херсонській області заплановані маневри зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель або підрозділів силових структур.

"А ось спроба дестабілізації, використовуючи так званих антивакцинаторів, незадоволених економічною політикою або щось на зразок людей, незадоволених політичним устроєм - такий сценарій я розглядаю як абсолютно ймовірний. І нам треба до нього готуватися, і не дати їм такої можливості", - додав глава Міноборони.

Нагадавши, РФ планує провести великі навчання з ядерної зброї, щоб впливати на НАТО.

За даними німецького видання Bild, план російського вторгнення в Україну передбачає блокаду великих міст і активізацію розміщених в них агентурних осередків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Російська Федерація Олексій Резніков
NEWS
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка