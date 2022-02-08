У Міноборони назвали найбільш ймовірний сценарій провокації Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав найбільш ймовірний сценарій провокації Росії. Глава Міноборони підкреслив, що в разі вторгнення російських військових не зустрічатимуть з квітами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рєзнікова в ток-шоу"Свобода слова".

"Мені здається, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України. Тому що в Кремлі мріють про те, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Такого не буде при відкритій масштабній агресії", - сказав Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що сценарій, який Росія використовувала в 2014 році, сьогодні Неможливий. Резніков зазначив, що українські силовики відпрацьовують способи протидії таким варіантам розвитку подій.

"Можливість захопити адміністративні будівлі, скористатися проросійськи налаштованим населенням, як це сталося в 2014 році, використовуючи "зелених чоловічків", вже неможливо", - уточнив міністр.

Резніков додав, що два дні тому пройшли навчання Національної гвардії, поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За його словами, наступного тижня в Херсонській області заплановані маневри зі звільнення умовно захоплених адміністративних будівель або підрозділів силових структур.

"А ось спроба дестабілізації, використовуючи так званих антивакцинаторів, незадоволених економічною політикою або щось на зразок людей, незадоволених політичним устроєм - такий сценарій я розглядаю як абсолютно ймовірний. І нам треба до нього готуватися, і не дати їм такої можливості", - додав глава Міноборони.