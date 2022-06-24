В Минобороны назвали два условия для эвакуации населения

"ВСУ и местные военные администрации советуют гражданам не затягивать с эвакуацией там, где сегодня ведутся активные боевые действия, а также там, где вскоре могут начаться активные боевые действия. Люди, которые проживают в этих населенных пунктах должны внимательно следить за информацией и не ждать пока там начнут падать российские ракеты", - отметил он.

Николаевская область

Напомним, что российские войска ежедневно обстреливают Николаевскую область, город подвергается частым ракетным атакам. Поэтому мэр города Александр Сенкевич призвал граждан эвакуироваться, а глава ОВА Виталий Ким пояснил, что это лишь рекомендация и решение об эвакуации каждый должен принимать самостоятельно.

Харьковская область

Отметим, также на последней неделе обстрелы российскими войсками Харькова и области усилились. Враг продолжает бить из артиллерии и РСЗО. На фоне чего власти дали ответ, есть ли сейчас потребность в эвакуации.

Луганская область

Добавим, несмотря на опасность украинские полицейские и спасатели неоднократно проводили эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Называя это "тихой эвакуацией" власть недавно сообщила о 34 спасенных жителей.

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