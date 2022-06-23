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Надо ли эвакуироваться из Харькова: в ОВА дали четкий ответ

Новина українською →
Харьков, Четверг 23 июня 2022 12:20
Надо ли эвакуироваться из Харькова: в ОВА дали четкий ответ Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day.kh.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Необходимости в эвакуации из Харькова сейчас нет. Однако пребывание на улицах из-за частых обстрелов оккупантов все же опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Выезжать или нет?

"Что касается эвакуации, то сейчас такой необходимости нет, военная обстановка тяжелая, но полностью контролируемая. Наши ВСУ держат свои позиции на севере, на восточном направлении и Изюмском. Поэтому говорить, что для города Харькова нужна эвакуация не приходится. Это абсолютно преждевременно и необоснованно", - говорит глава области.

Ходить по улицам опасно

Вместе с тем, как отметил Синегубов, находиться на улицах Харькова действительно опасно.

"Поэтому мы призываем людей прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и находиться в этот момент в укрытиях", - призвал глава ОВА.

Отметим, недавно мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что каждый житель должен принять решение об эвакуации из города.

Напомним, последнюю неделю обстрелы российскими войсками Харькова и области усилились. Враг продолжает бить из артиллерии и РСЗО. На фоне чего власти дали ответ, остановят ли в городе транспорт из-за опасности.

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Харьков эвакуация
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