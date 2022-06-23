Украина провела эвакуацию из Лисичанска: сколько людей вывезли

Украинские полицейские и спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Из города вывезли 34 человека, в том числе детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня счет открыли спасатели и полицейские - они завезли резиновый груз в Лисичанск и забрали оттуда 34 человека. Волонтеры также ежедневно собирают желающих по селам громад", - рассказал Гайдай. По его словам, количество желающих эвакуироваться значительно возросло из-за усиления обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов области.