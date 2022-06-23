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Украина провела эвакуацию из Лисичанска: сколько людей вывезли

Новина українською →
Лисичанск, Четверг 23 июня 2022 17:51
Украина провела эвакуацию из Лисичанска: сколько людей вывезли Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (tribun)
Автор: Иван Носальский

Украинские полицейские и спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Из города вывезли 34 человека, в том числе детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Сегодня счет открыли спасатели и полицейские - они завезли резиновый груз в Лисичанск и забрали оттуда 34 человека. Волонтеры также ежедневно собирают желающих по селам громад", - рассказал Гайдай.

По его словам, количество желающих эвакуироваться значительно возросло из-за усиления обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов области.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что россияне продолжают стягивать резервы к Северодонецку и в направление Тошковка-Золотое.

Также мы писали, что роcияне захватили Тошковку Луганской области и пытаются окружить украинские войска в районе трассы Лисичанск - Бахмут.

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