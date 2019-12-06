В Минобороны назвали бюрократию одной из крупнейших проблем

Иллюстративное фото (nabukr twitter)

Только 10% документации должно остаться в бумажном виде

Заместитель министра обороны Украины Алина Фролова заявила, что бюрократия в ведомстве является одной из крупнейших проблем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Она подчеркнула, что на бюрократию тратится много ресурсов, в частности, финансовых.

"Мы сейчас находимся в груде бумаг и в куче устаревших бюрократических процессов. Это затягивает на себя очень много ресурсов, в том числе и финансовых", - сказала Фролова.

По ее словам, больше всего жалоб от ВСУ в Министерство поступает именно по бюрократии.

Вместе с тем, Фролова рассказала о решениях, которые должны помочь преодолеть бюрократическую проблему в Минобороны.

"Мы сформировали группу юристов, которых сослали в одно из подразделений, которые просто сидят рядом с командирами и смотрят, какие бумаги он заполняет. После того, как они это оцифруют... можно понять, что например 60% вообще не нужны. Далее идет смена приказов, которые бумаги не нужны. Потом, допустим, 30% могут быть оцифрованы и будем думать, как это сделать. Ну и 10% должны оставаться бумажными", - пояснила заместитель министра.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров намерен унифицировать требования к оформлению юридических документов и отменить устаревшие функции Министерства юстиции. Он подчеркнул важность того, чтобы юристы уделяли больше времени сути и качества документов, "пришло время попрощаться с бюрократией".

Напомним, Кабинет министров Украины 27 ноября поддержал инициативу Министерства социальной политики по замены бумажных трудовых книжек на электронные.