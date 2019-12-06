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В Міноборони назвали бюрократію однією з найбільших проблем

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 21:16
В Міноборони назвали бюрократію однією з найбільших проблем
Ілюстративне фото (nabukr twitter)

Тільки 10% документації має залишится в паперовому вигляді

Заступниця міністра оборони України Аліна Фролова заявила, що бюрократія у відомстві є однією з найбільших проблем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Вона наголосила, що на бюрократію витрачається багато ресурсів, зокрема, фінансових.

"Ми зараз знаходимось у купі паперів і в купі застарілих бюрократичних процесів. Це затягує на себе дуже багато ресурсів, зокрема й фінансових", - сказала Фролова.

За її словами, найбільше скарг від ЗСУ до Міністерства надходить саме щодо бюрократії.

Водночас, Фролова розповіла про рішення, які мають допомогти подолати бюрократичну проблему в Міноборони.

"Ми сформували групу юристів, яких заслали в один із підрозділів, які просто сидять поруч з командирами і дивляться, які папери він заповнює. Після того, як вони це оцифрують… можна зрозуміти, що наприклад 60% взагалі не потрібні. Далі іде зміна наказів, які папери не потрібні. Потім, допустімо, 30% можуть бути оцифровано і думатимемо, як це зробити. Ну і 10% мають залишатися паперовими", - пояснила заступниця міністра.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів має намір уніфікувати вимоги до оформлення юридичних документів і скасувати застарілі функції Міністерства юстиції. Він наголосив на важливості того, щоб юристи приділяли більше часу суті і якості документів, "прийшов час попрощатися з бюрократією".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 27 листопада підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики щодо заміни паперових трудових книжок на електронні.

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