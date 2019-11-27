Правительство поддержало введение электронных трудовых книжек

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект должна поддержать Рада

Кабинет министров Украины 27 ноября поддержал инициативу Министерства социальной политики по замене бумажных трудовых книжек на электронные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook профильного министра Юлии Соколовской.

Отмечается, что благодаря нововеденням работники не должны будут продолжать советскую практику сбора кучи справок для подтверждения своего трудового стажа (если потеряли книжку). Пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически без лишней бюрократии

"Электронная версия трудовой книжки - это меньше нагрузки на работодателей и самозанятых работников - ФЛП. Решение правительства также упростит поиск и оформление людей на работу", - отметила Соколовская.

Она отметила, что в несколько кликов с помощью электронной подписи можно будет получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться потерять трудовую книжку.

"Работники будут уверены, что данные всегда надежно защищены, а недобросовестный работодатель их не исказит. Когда наступит время оформить пенсионные выплаты - это будет легко и без хлопот сбора подтверждающих документов - все данные уже будет знать Пенсионный фонд", - добавила Соколовская.

В то же время, по словам министра, избавляться от бумажной трудовой книжки не обязательно.

"Если для вас ведение книжки работодателем является определенным ритуалом, то никто не запрещает вам продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге. Но если вы не можете дождаться цифрового формата, то вас никто не заставит ее вести", - отметила Соколовская.

Министр добавила, что для введения электронных трудовых книжек, соответствующий законопроект должна поддержать Верховная рада.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует до конца 2019 года реализовать законопроект об отмене обязательных трудовых книжек.

РБК-Украина писало, что в 2015 году организация EasyBusiness опубликовала инфографику, согласно которой отмена трудовых книжек позволит Украине сэкономить около 500 млн гривен в год.