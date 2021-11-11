Минобороны Латвии о ситуации с мигрантами: самый большой победитель - это Россия

В миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси самый главный победитель - Россия. Александр Лукашенко стал инструментом Москвы для разделения ЕС.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Самый большой победитель - это Россия, потому что Лукашенко и его режим стали инструментом в руках России", - сказал Пабрикс.

По его словам, российское руководство использует Беларусь для разделения Евросоюза, создания угрозы на границах ЕС и попыток что-то "выбить". В качестве примера министр привел заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который выразил готовность Москвы стать посредником на переговорах по урегулированию миграционного кризиса.

Пабрикс считает, что в сложившейся ситуации Лукашенко некуда отступать и возможны более мрачные сценарии развития событий. По его мнению, белорусский диктатор может усугубить кризис до определенной точки, после которой опять вмешается Россия.