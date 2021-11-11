Міноборони Латвії про ситуацію з мігрантами: найбільший переможець - це Росія
У міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець - Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС.
Про це заявив Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Найбільший переможець - це Росія, тому що Лукашенко і його режим стали інструментом в руках Росії", - сказав Пабрікс.
За його словами, російське керівництво використовує Білорусь для поділу Євросоюзу, створення загрози на кордонах ЄС і спроб щось "вибити". Як приклад міністр навів заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який висловив готовність Москви стати посередником на переговорах щодо врегулювання міграційної кризи.
Пабрікс вважає, що в ситуації, що склалася Лукашенку нікуди відступати і можливі більш похмурі сценарії розвитку подій. На його думку, Білоруський диктатор може посилити кризу до певної точки, після якої знову втрутиться Росія.
Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що Росія не має відношення до міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі.
Відзначимо, в Польщі назвали ситуацію на кордоні "державним тероризмом", відповідальність за яку несе Лукашенко.