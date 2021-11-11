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Міноборони Латвії про ситуацію з мігрантами: найбільший переможець - це Росія

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Рига, Четвер 11 листопада 2021 21:46
Міноборони Латвії про ситуацію з мігрантами: найбільший переможець - це Росія Фото: від міграційної кризи на кордонах ЄС найбільше виграє Росія (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець - Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС.

Про це заявив Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Найбільший переможець - це Росія, тому що Лукашенко і його режим стали інструментом в руках Росії", - сказав Пабрікс.

За його словами, російське керівництво використовує Білорусь для поділу Євросоюзу, створення загрози на кордонах ЄС і спроб щось "вибити". Як приклад міністр навів заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який висловив готовність Москви стати посередником на переговорах щодо врегулювання міграційної кризи.

Пабрікс вважає, що в ситуації, що склалася Лукашенку нікуди відступати і можливі більш похмурі сценарії розвитку подій. На його думку, Білоруський диктатор може посилити кризу до певної точки, після якої знову втрутиться Росія.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що Росія не має відношення до міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі.

Відзначимо, в Польщі назвали ситуацію на кордоні "державним тероризмом", відповідальність за яку несе Лукашенко.

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Російська Федерація Білорусь Латвія Міграційна криза
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