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У Путина отрицают участие России в миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси

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Москва, Четверг 11 ноября 2021 11:51
У Путина отрицают участие России в миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле отрицают участие России в миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси. Однако, говорят, что пытаются его решить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, РФ не имеет отношения к тому, что происходит на границе Беларуси и Польши.

Также он прокомметинтировал заявление МИД Польши о том, что они обладают данными об участии "Аэрофлота" в миграционном кризисе. По словам Пескова, Москва рассчитывает, что "безумная идея" о санкциях против российской компании "Аэрофлот" живет только в информационных вбросах.

"Давайте все таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах", - сказал представитель Кремля, говоря о возможности введения Евросоюзом санкций против российской авиакомпании.

Напомним, в Польше сообщили о первой смерти 14-летнего подростка в лагере мигрантов.

Отметим, 8 ноября белорусские мигранты разбили на границе с Польшей палаточный лагерь.

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