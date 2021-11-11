У Путина отрицают участие России в миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси

В Кремле отрицают участие России в миграционном кризисе на границе Польши и Беларуси. Однако, говорят, что пытаются его решить.

По его словам, РФ не имеет отношения к тому, что происходит на границе Беларуси и Польши.

Также он прокомметинтировал заявление МИД Польши о том, что они обладают данными об участии "Аэрофлота" в миграционном кризисе. По словам Пескова, Москва рассчитывает, что "безумная идея" о санкциях против российской компании "Аэрофлот" живет только в информационных вбросах.

"Давайте все таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах", - сказал представитель Кремля, говоря о возможности введения Евросоюзом санкций против российской авиакомпании.