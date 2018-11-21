В Минобороны констатировали значительное уменьшение количества обстрелов на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

20 ноября на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов со стороны пророссийских боевиков

Боевики на Донбассе значительно уменьшили количество обстрелов украинских позиций на Донбассе, вместе с тем они продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера, 20 ноября, на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов со стороны пророссийских боевиков, в частности, 2 обстрела были осуществлены из запрещенного Минском оружия. Украинские военные дважды открывали огонь в ответ. Потерь в рядах ООС вчера не было.

Кроме того, по состоянию на 11:00 21 ноября на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков - в течение 50 минут боевики из пулеметов обстреливали украинские позиции вблизи Красногоровки. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе не допускают на контролируемые ими объекты наблюдателей ОБСЕ.

Добавим, также сообщалось, что в ООН обнародовали отчет, в котором указано, что за октябрь текущего года на Донбассе погибли 5 мирных жителей.