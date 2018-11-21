Стало известно, сколько мирных жителей погибло на Донбассе в октябре

Фото: ООН (un.org)

В ООН назвали количество погибших

В ООН обнародовали отчет, в котором указано, что за октябрь текущего года на Донбассе погибли 5 мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.

Как сообщается, было зафиксировано 18 жертв конфликта.

"В октябре УВКПЧ было зафиксировано 18 жертв конфликта среди гражданского населения (пять убитых и 13 раненых). В целом инциденты, связанные с минами и ВПВ, привели к 61% жертв", - говорится в отчете.

Отмечается, что 18 октября текущего года на мине подорвалась супружеская пара. Мужчина погиб на месте, а женщина, получив травмы, звала на помощь. Поскольку в ближайшей доступности не оказалось людей – она погибла на месте. Тела погибших смогли забрать только спустя несколько дней.

Кроме того, возле села Железное 23 октября двое рабочих получили ранения, когда их трактор подорвался на мине.

Напомним, ранее сообщалось, что участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) обнаружили на оккупированной территории Донбасса зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса".