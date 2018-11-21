Боевики на Донбассе не допускают на контролируемые ими объекты наблюдателей ОБСЕ, - СЦКК

На оккупированном Донбассе ограничение свободы передвижения приобретает системный характер
Украинская сторона СЦКК сообщает, что боевики на Донбассе не допускают на контролируемые ими объекты наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Как отмечается, сейчас на оккупированном Донбассе ограничение свободы передвижения приобретает системный характер.
"Вооруженные формирования Российской Федерации запрещают попадать на контролируемые ими объекты и территории наблюдателям СММ ОБСЕ, и, тем самым, препятствуют деятельности миссии", - говорится в сообщении.
В частности, на блокпосту возле Заиченко, неподалеку Мариуполя, двое вооруженных мужчин в одежде военного типа не пропустили наблюдателей в населенные пункты Пикузи и Саханка, заявив, что "в этом районе продолжаются боевые действия". Кроме того, на пункте пропуска в районе Изварино боевик приказал патрулю миссии покинуть этот район.
Кроме того, зафиксированы факты недопуска наблюдателей к мониторингу и отказа в проезде через блокпост Новоласпа и вблизи Должанского.
"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми такие действия российско-оккупационных войск, которые имеют системный характер и приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе операции объединенных сил", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики за прошедшие сутки, 20 ноября, 6 раз открывали огонь по позициям операции объединенных сил на Донбассе.
Также сообщалось, что вчера пункты пропуска на Донбассе пересекли более 42 тыс. человек.