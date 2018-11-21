У Міноборони констатували значне зменшення кількості обстрілів на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

20 листопада на Донбасі було зафіксовано шість обстрілів з боку проросійських бойовиків

Бойовики на Донбасі значно зменшили кількість обстрілів українських позицій на Донбасі, разом з тим вони продовжують використовувати заборонене мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

За даними Міноборони, вчора, 20 листопада, на Донбасі було зафіксовано шість обстрілів з боку проросійських бойовиків, зокрема, 2 обстріли були здійснені із забороненої Мінськом зброї. Українські військові двічі відкривали вогонь у відповідь. Втрат у лавах ООС вчора не було.

Крім того, станом на 11:00 21 листопада на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку бойовиків - протягом 50 хвилин бойовики з кулеметів обстрілювали українські позиції поблизу Красногорівки. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що бойовики на Донбасі не допускають на контрольовані ними об’єкти спостерігачів ОБСЄ.

Додамо, також повідомлялося, що в ООН оприлюднили звіт, в якому зазначено, що за жовтень поточного року на Донбасі загинули 5 мирних жителів.