В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вчера боевики 4 раза обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе вчера, 22 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

Как отмечается, вчера боевики 4 раза обстреливали украинские позиции. Запрещенное минскими соглашениями вооружение боевики не применяли.

"Вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал", - отметил он.

По данным Минобороны, по состоянию на утро 23 ноября на Донбассе уже зафиксировано три обстрелы со стороны боевиков: в районе Березового, Троицкого и Песков.

"Сейчас ситуация на линии столкновения стабильная, боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала этих суток нет", - добавил представитель Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось о массированном обстреле Золотого (Луганская область), в направлении города байовики применяли автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отметим, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года.