ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 12:50
В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вчера боевики 4 раза обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе вчера, 22 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

Как отмечается, вчера боевики 4 раза обстреливали украинские позиции. Запрещенное минскими соглашениями вооружение боевики не применяли.

"Вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал", - отметил он.

По данным Минобороны, по состоянию на утро 23 ноября на Донбассе уже зафиксировано три обстрелы со стороны боевиков: в районе Березового, Троицкого и Песков.

"Сейчас ситуация на линии столкновения стабильная, боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала этих суток нет", - добавил представитель Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось о массированном обстреле Золотого (Луганская область), в направлении города байовики применяли автоматические и противотанковые гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отметим, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года.

На Донбассе сутки обошлись без потерь среди украинских военных Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 43 тыс. человек
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь