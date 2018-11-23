У Міноборони констатували відсутність втрат серед українських військових на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Вчора бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вчора, 22 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

Як зазначається, вчора бойовики 4 рази обстрілювали українські позиції. Заборонене мінськими угодами озброєння бойовики не застосовували.

"Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не постраждав", - зазначив він.

За даними Міноборони, станом на ранок 23 листопада на Донбасі вже зафіксовано три обстріли з боку бойовиків: в районі Березового, Троїцького та Пісків.

"Зараз ситуація на лінії зіткнення стабільна, бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку цієї доби немає", - додав представник Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про масований обстріл Золотого (Луганська область), у напрямку міста байовики застосовували автоматичні та протитанкові гранатомети, БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зазначимо, українська сторона в Тристоронній контактній групі у ході засідання у Мінську ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада 2018 року.