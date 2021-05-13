Минобороны Израиля направляет дополнительные войска для подавления уличных беспорядков

При этом он подчеркнул, что ни один солдат ЦАХАЛ не будет принимать участие в полицейской операции. Министр также отметил, что встретился с мэрами 30 израильских городов.

Эскалация военного конфликта между Израилем и Палестиной продолжаются третьи сутки, число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили около 2 000 ракет из сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Сегодня палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.

На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.