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Минобороны о HIMARS: наступательный потенциал оккупантов значительно снижен

Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Артем Горовенко

Применение систем залпового огня HIMARS значительно снизил наступательный потенциал российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Минобороны Александра Мотузяника на телемарафоне.

"Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего наступательный потенциал российских войск значительно снижен", - отметил он.

Напомним, ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что Украина ведет переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для HIMARS, которые могут бить на расстояние до 300 километров.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина обязалась не применять HIMARS по территории России.

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