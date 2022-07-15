RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони про HIMARS: наступальний потенціал окупантів значно знижено

Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Артем Горовенко

Застосування систем залпового вогню HIMARS значно знизило наступальний потенціал російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міноборони Олександра Мотузяника на телемарафоні.

"Дозволю собі згадати знамениті HIMARS, які чудово працюють на передовій. За останні тижні знищено понад 30 логістичних військових об'єктів противника, через що наступальний потенціал російських військ значно знижено", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше член комітету Верховної ради з питань національної безпеки та оборони Федір Вениславський заявив, що Україна веде переговори зі США щодо постачання далекобійних ракет для HIMARS, які можуть бити на відстань до 300 кілометрів.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна зобов'язалася не застосовувати HIMARS на території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВійна Росії проти України