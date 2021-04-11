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Минобороны Германии требует от РФ объяснить перемещение войск

Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна рассказать о перемещении войск вблизи границ Украины, если ей нечего скрывать. Ранее Германия осудила российскую агрессию.

Об этом она написала в Twitter.

Германия напомнила России заявления о том, что Москве нечего скрывать.

"Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются", - написала Крамп-Карренбауэр.

Франция ранее также заявила, что ожидает от РФ пояснений из-за передвижения ее войск у границы с Украиной. По словам главы МИДа, Жана-Ив Ле Дриана, Франция считает важным, чтобы Российская Федерация объяснила, для чего ведутся передвижения войск на границе с Украиной. Это можно будет сделать, в том числе, через механизмы в ОБСЕ, подчеркнул министр.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обсудил обстановку на границе Украины и России. Они осудили провокации Москвы.

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