Минобороны Германии требует от РФ объяснить перемещение войск

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна рассказать о перемещении войск вблизи границ Украины, если ей нечего скрывать. Ранее Германия осудила российскую агрессию .

Об этом она написала в Twitter .

Германия напомнила России заявления о том, что Москве нечего скрывать.

"Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются", - написала Крамп-Карренбауэр.

Франция ранее также заявила, что ожидает от РФ пояснений из-за передвижения ее войск у границы с Украиной. По словам главы МИДа, Жана-Ив Ле Дриана, Франция считает важным, чтобы Российская Федерация объяснила, для чего ведутся передвижения войск на границе с Украиной. Это можно будет сделать, в том числе, через механизмы в ОБСЕ, подчеркнул министр.