В Минобороны Германии объяснили медленные поставки вооружения для Украины

Германия рассчитывает помогать Украине в долгосрочной перспективе.

По словам Кристине Ламбрехт, сейчас страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине, например, технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.

В то же время касаемо прямых поставок танков западного образца, как отметила Ламбрехт, такие решения всегда согласовываются с союзниками.

В конце июня, как добавила министр, Украина уже получит самоходные гаубицы PzH 2000, а для поставки "Гепардов" нужна их модернизация и обучение.