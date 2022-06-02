В Минобороны Германии объяснили медленные поставки вооружения для Украины

В Германии отреагировали на обвинения относительно медленных поставок вооружения Украине. Заявили, что работа с тяжелым вооружением требует больше подготовки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью для издания Deutschlandfunk Kultur.
Германия рассчитывает помогать Украине в долгосрочной перспективе.
По словам Кристине Ламбрехт, сейчас страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине, например, технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.
В то же время касаемо прямых поставок танков западного образца, как отметила Ламбрехт, такие решения всегда согласовываются с союзниками.
В конце июня, как добавила министр, Украина уже получит самоходные гаубицы PzH 2000, а для поставки "Гепардов" нужна их модернизация и обучение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия планирует поставить Украине современные системы противовоздушной обороны ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T.
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