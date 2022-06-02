UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны Германии объяснили медленные поставки вооружения для Украины

Фото: Кристине Ламбрехт, министр обороны Германии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Германии отреагировали на обвинения относительно медленных поставок вооружения Украине. Заявили, что работа с тяжелым вооружением требует больше подготовки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью для издания Deutschlandfunk Kultur.

Германия рассчитывает помогать Украине в долгосрочной перспективе.

По словам Кристине Ламбрехт, сейчас страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине, например, технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.

В то же время касаемо прямых поставок танков западного образца, как отметила Ламбрехт, такие решения всегда согласовываются с союзниками.

В конце июня, как добавила министр, Украина уже получит самоходные гаубицы PzH 2000, а для поставки "Гепардов" нужна их модернизация и обучение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия планирует поставить Украине современные системы противовоздушной обороны ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияУкраина