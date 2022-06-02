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В Міноборони Німеччини пояснили повільні поставки озброєння для України

Фото: Крістіне Ламбрехт, міністр оборони Німеччини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині відреагували на звинувачення щодо повільних поставок озброєння Україні. Заявили, що робота з важким озброєнням вимагає більше підготовки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю для видання Deutschlandfunk Kultur.

Німеччина розраховує допомогати Україні у довгостроковій перспективі.

За словами Крістіне Ламбрехт, наразі країна організувала "круговий обмін": якщо країни ЄС поставляють Україні, наприклад, техніку радянського виробництва, то Німеччина пізніше відновить їх запаси.

Водночас щодо прямих поставок танків західного зразка, як відзначила Ламбрехт, такі рішення завжди узгоджуються з союзниками.

Наприкінці червня, як додала міністр, України вже отримає самохідні гаубиці PzH ​​2000, а для поставки "Гепардів" потрібна їх модернізація і навчання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує поставити Україні сучасні системи протиповітряної оборони ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T.

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