В Міноборони Німеччини пояснили повільні поставки озброєння для України

В Німеччині відреагували на звинувачення щодо повільних поставок озброєння Україні. Заявили, що робота з важким озброєнням вимагає більше підготовки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю для видання Deutschlandfunk Kultur.
Німеччина розраховує допомогати Україні у довгостроковій перспективі.
За словами Крістіне Ламбрехт, наразі країна організувала "круговий обмін": якщо країни ЄС поставляють Україні, наприклад, техніку радянського виробництва, то Німеччина пізніше відновить їх запаси.
Водночас щодо прямих поставок танків західного зразка, як відзначила Ламбрехт, такі рішення завжди узгоджуються з союзниками.
Наприкінці червня, як додала міністр, України вже отримає самохідні гаубиці PzH 2000, а для поставки "Гепардів" потрібна їх модернізація і навчання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує поставити Україні сучасні системи протиповітряної оборони ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.