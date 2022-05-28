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У Минобороны нет данных о возобновлении наступления на Киев, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Военно-политическое руководство Украины не обладает информации о наступлении войск РФ на Киев в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр во время телемарафона.

Она рассказала, что ни у Минобороны, ни у ГУР нет данных, которые бы свидетельствовали о наступлении на Киев "прямо сегодня".

"Но мы должны понимать, что угроза Киеву и всей территории Украины есть постоянно, потому что у нас война. Для врага самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной - это захватить столицу. Поэтому нужно осознавать, что страна находится в состоянии войны и такие риски есть постоянно", - подчеркнула Маляр.

Также чиновница добавила, что источником информации о возможном наступлении войск РФ на столицу является российская пропаганда, потому как это паника выгодна противнику.

"Мы вчера искали корни, где она (информация - ред.) впервые могла появиться в социальных сетях. И следует сказать, что это, действительно, и российские источники, и в том числе приложили усилия и наши граждане неравнодушные", - отметила Маляр.

Напомним, ранее стало известно, что в Кремле на фоне незначительных успехов на Донбассе вновь заговорили о возможности наступления на Киев с целью реализации "плана-максимум".

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