У Минобороны нет данных о возобновлении наступления на Киев, - Маляр

Она рассказала, что ни у Минобороны, ни у ГУР нет данных, которые бы свидетельствовали о наступлении на Киев "прямо сегодня".

"Но мы должны понимать, что угроза Киеву и всей территории Украины есть постоянно, потому что у нас война. Для врага самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной - это захватить столицу. Поэтому нужно осознавать, что страна находится в состоянии войны и такие риски есть постоянно", - подчеркнула Маляр.

Также чиновница добавила, что источником информации о возможном наступлении войск РФ на столицу является российская пропаганда, потому как это паника выгодна противнику.

"Мы вчера искали корни, где она (информация - ред.) впервые могла появиться в социальных сетях. И следует сказать, что это, действительно, и российские источники, и в том числе приложили усилия и наши граждане неравнодушные", - отметила Маляр.