У Міноборони немає даних про відновлення наступу на Київ, - Маляр

Вона розповіла, що ні Міноборони, ні ГУР не мають даних, які б свідчили про наступ на Київ "прямо сьогодні".

"Але ми маємо розуміти, що загроза Києву та всій території України є постійно, бо у нас війна. Для ворога найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над усією Україною - це захопити столицю. Тому потрібно усвідомлювати, що країна перебуває у стані війни і такі ризики є постійно", - наголосила Маляр.

Також чиновниця додала, що джерелом інформації про можливий наступ військ РФ на столицю є російська пропаганда, оскільки паніка вигідна противнику.

"Ми вчора шукали коріння, де вона (інформація - ред.) вперше могла з'явитися в соціальних мережах. І слід сказати, що це дійсно і російські джерела, і в тому числі доклали зусиль і наші громадяни небайдужі", - зазначила Маляр.