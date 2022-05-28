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У Міноборони немає даних про відновлення наступу на Київ, - Маляр

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Військово-політичне керівництво України не має інформації про наступ військ РФ на Київ найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час телемарафону.

Вона розповіла, що ні Міноборони, ні ГУР не мають даних, які б свідчили про наступ на Київ "прямо сьогодні".

"Але ми маємо розуміти, що загроза Києву та всій території України є постійно, бо у нас війна. Для ворога найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над усією Україною - це захопити столицю. Тому потрібно усвідомлювати, що країна перебуває у стані війни і такі ризики є постійно", - наголосила Маляр.

Також чиновниця додала, що джерелом інформації про можливий наступ військ РФ на столицю є російська пропаганда, оскільки паніка вигідна противнику.

"Ми вчора шукали коріння, де вона (інформація - ред.) вперше могла з'явитися в соціальних мережах. І слід сказати, що це дійсно і російські джерела, і в тому числі доклали зусиль і наші громадяни небайдужі", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кремлі на тлі незначних успіхів на Донбасі знову заговорили про можливість наступу на Київ з метою реалізації "плану-максимум".

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