У Міноборони немає даних про відновлення наступу на Київ, - Маляр

Військово-політичне керівництво України не має інформації про наступ військ РФ на Київ найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр під час телемарафону.
Вона розповіла, що ні Міноборони, ні ГУР не мають даних, які б свідчили про наступ на Київ "прямо сьогодні".
"Але ми маємо розуміти, що загроза Києву та всій території України є постійно, бо у нас війна. Для ворога найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над усією Україною - це захопити столицю. Тому потрібно усвідомлювати, що країна перебуває у стані війни і такі ризики є постійно", - наголосила Маляр.
Також чиновниця додала, що джерелом інформації про можливий наступ військ РФ на столицю є російська пропаганда, оскільки паніка вигідна противнику.
"Ми вчора шукали коріння, де вона (інформація - ред.) вперше могла з'явитися в соціальних мережах. І слід сказати, що це дійсно і російські джерела, і в тому числі доклали зусиль і наші громадяни небайдужі", - зазначила Маляр.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кремлі на тлі незначних успіхів на Донбасі знову заговорили про можливість наступу на Київ з метою реалізації "плану-максимум".
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