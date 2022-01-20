ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міноборони Чехії має намір надати Україні артснаряди

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 21:06
Міноборони Чехії має намір надати Україні артснаряди Фото: Міноборони Чехії має намір надати Україні артснаряди (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Чехії має намір надати Україні артилерійські снаряди. Пропозиція уряду про надання Україні боєприпасів буде представлена в середу, 26 січня.

Про це заявила прес-секретар Міністерства оборони Чехії Яна Цехмейстерова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на irozhlas.

"Це боєприпаси, які готові до такої допомоги, якщо уряд схвалить її. Україна-Історичний партнер для Чехії, з яким ми розвиваємо оборонну співпрацю і підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міністерство оборони розглядає можливість надання будь-якої допомоги", - заявила речник Міноборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що Чехія готова допомогти Україні і може надати або продати Києву необхідну зброю і військове обладнання.

Крім того, Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що країна готова передати Україні ще більше зброї.

Додамо, що раніше в Україну прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Був надано легке протитанкове озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Зброя в Україні
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом