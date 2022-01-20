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Чехия готова предоставить Украине оружие и военное оборудование, - министр обороны

Новина українською →
Прага, Четверг 20 января 2022 11:23
Чехия готова предоставить Украине оружие и военное оборудование, - министр обороны Фото: Чехия готова предоставить Украине оружие и военное оборудование (фото facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Мария Кучерявец

Новое правительство Чехии готово помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения. И может предоставить или продать Киеву необходимое оружие и военное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Чехии Яну Чернохову в интервью Hospodarske noviny

Она уточнила, что в правительственной коалиции, которая состоит из пяти партий, есть консенсус.

"Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды по поводу помощи Украине совпадают", - заявила Чернохова.

Вместе с тем, по ее словам, Киев должен очертить перечень необходимого ему вооружения и оборудования.

Однако, министр отметила, что поставки оружия Праге необходимо будет согласовать со странами Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия) или с Германией, Австрией или странами Балтии.

"Чехия исторически, политически и союзнически - на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы попытаемся помочь", - резюмировала Чернохова.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия.

Добавим, накануне в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

Кроме того, Государственный департамент США дал разрешение трем союзникам по НАТО, странам Балтии, отправить в Украину оружие американского производства.

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