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В Минобороны Британии заявили, что их флоту "не помешают" ходить у берегов Крыма

Автор: Юлия Струк

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны "не помешают" ходить у берегов аннексированного Россией Крыма. Он подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право.

Об этом глава Минобороны королевства заявил в интервью The Times.

"Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе", - подчеркнул министр.

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратил внимание, что описание Россией инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма "предсказуемо неправильное".

"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - заявил он.

В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.

"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заверил он.

Напомним, замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Россия готова дипломатическими и военными методами отстаивать нерушимость своей границы. Таким образом он ответил на вопрос, что РФ будет делать для предотвращения повторения ситуации с британским эсминцем в Черном море.

Как писало РБК-Украина, 23 июня вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии. Россия обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях.

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