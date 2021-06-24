У Міноборони Британії заявили, що їх флоту "не завадять" ходити біля берегів Криму

"Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому не буде надано перешкод у мирному переході", - підкреслив міністр.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб звернув увагу, що опис Росією інциденту у зв'язку з проходом корабля ВМС Британії біля берегів Криму "передбачувано неправильний".

"Корабель ВМС Великобританії здійснював мирний прохід через територіальні води України. Ми робили це відповідно до міжнародного права", - заявив він.

Своєю чергою Уоллес зазначив, що Британія не здивована і спостерігає таку ситуацію регулярно.

"Дезінформація - це те, що приходить і йде з Росією. Це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не здивовані цим, ми готові до цього", - запевнив він.