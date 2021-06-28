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Минобороны Британии проверит ситуацию с утечкой документов об эсминце Defender

Автор: Артур Родивилов

Министерство обороны Великобритании проведет проверку в связи с потерей секретных документов об эсминце Defender. Он зашел в украинские территориальные воды в Черном море, которые оккупировала РФ.

Об этом ведомство сообщило в Twitter.

В Минобороны страны уточнили, что о случившемся ведомство было проинформировано на прошлой неделе.

27 июня телеканал BBC сообщил, что в руках его журналистов оказались секретные документы министерства обороны Британии, касающиеся возможной реакции России на проход эсминца. Документы якобы были обнаружены рядом с автобусной остановкой.

Как сообщает Sky News, документы, связанные с проходом британского эсминца Defender вблизи берегов Крыма, могли оставаться на автобусной остановке в графстве Кент на протяжении нескольких дней.

Напомним, 23 июня Россия заявила, что ее корабли якобы произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.

В Британии заявили, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.

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Великобританияэсминец