Секретные документы о проходе британского корабля возле оккупированного Крыма нашли на улице

Документы секретного министерства обороны, содержащие подробности о HMS Defender и британских военных, были найдены на автобусной остановке в Кенте. В одном наборе документов обсуждается вероятная реакция России на проход корабля через украинские воды у побережья Крыма в среду.

Об этом сообщает BBC.

Также в документах детализируют планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Правительство заявило, что начато расследование.

Представитель Министерства обороны заявил, что работник сообщил о потере конфиденциальных защитных документов, добавив: "Было бы неуместным комментировать дальше".

Документы, в общей сложности почти 50 страниц, были найдены в куче за автобусной остановкой в Кенте рано утром во вторник.

Как известно, в среду более 20 российских самолетов и два корабля береговой охраны затенили военный корабль, когда он плавал около 19 миль от побережья Крыма.