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Секретные документы о проходе британского корабля возле оккупированного Крыма нашли на улице

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Воскресенье 27 июня 2021 13:46
Секретные документы о проходе британского корабля возле оккупированного Крыма нашли на улице Фото: в Британии нашли секретные документы о проходе корабля (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Документы секретного министерства обороны, содержащие подробности о HMS Defender и британских военных, были найдены на автобусной остановке в Кенте. В одном наборе документов обсуждается вероятная реакция России на проход корабля через украинские воды у побережья Крыма в среду.

Об этом сообщает BBC.

Также в документах детализируют планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Правительство заявило, что начато расследование.

Представитель Министерства обороны заявил, что работник сообщил о потере конфиденциальных защитных документов, добавив: "Было бы неуместным комментировать дальше".

Документы, в общей сложности почти 50 страниц, были найдены в куче за автобусной остановкой в Кенте рано утром во вторник.

Как известно, в среду более 20 российских самолетов и два корабля береговой охраны затенили военный корабль, когда он плавал около 19 миль от побережья Крыма.

Министерство обороны Москвы заявило, что патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы и реактивный самолет сбросил бомбы на путь эсминца, но правительство Великобритании отклонило этот счет, отрицая любые предупредительные выстрелы.

Напомним, Госдепартамент США дал комментарий по инциденту с обстрелом РФ британского эсминца в Черном море.

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