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Міноборони Британії перевірить ситуацію з витоком документів про есмінець Defender

Автор: Артур Родивилов

Міністерство оборони Великобританії проведе перевірку у зв'язку з втратою секретних документів про есмінець Defender. Він зайшов в українські територіальні води в Чорному морі, які окупувала РФ.

Про це відомство повідомило в Twitter.

У Міноборони країни уточнили, що про те, що трапилося відомство було проінформовано минулого тижня.

27 червня телеканал BBC повідомив, що в руках його журналістів опинилися секретні документи Міністерства оборони Британії, що стосуються можливої реакції Росії на прохід есмінця. Документи нібито були виявлені поруч з автобусною зупинкою.

Як повідомляє Sky News, документи, пов'язані з проходом британського есмінця Defender поблизу берегів Криму, могли залишатися на автобусній зупинці в графстві Кент протягом декількох днів.

Нагадаємо, 23 червня Росія заявила, що її кораблі нібито зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

У Британії заявили, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

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