Міноборони Британії закликало Росію розблокувати експорт зерна з України

Британія закликала Росію дозволити експорт зерна з України. Водночас не планує знімати санкції з країни-окупанта в якості компромісу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами міністр оборони Британії, Росія повинна "робити правильні речі". Він закликав її припинити блокувати експорт зерна з України, аби допомогти країнам, де може розвинутись голод. Також міністр відхилив ідею щодо скасування санкцій проти країна в обмін на деблокаду експорту. Однак, він привітав припущення, що інші чорноморські країни можуть супроводжувати поставки зерна.