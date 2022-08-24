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Минобороны Британии о потерях России в Украине: более 80 тысяч военных за шесть месяцев

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За шесть месяцев войны против Украины российские потери составляют более 80 тысяч военных, если объединить погибших, раненых, дезертиров.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы в основном принимаем данные о российских потерях, которые составляют - если объединить погибших, раненых, дезертиров - более 80 тысяч человек из их вооруженных сил. Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", - заявил он.

По словам Уоллеса, Россия находится в очень хрупком положении.

"Я говорил со своими начальниками разведки сегодня утром, перед тем как выступить, вы знаете, продвижение России можно измерить в метрах в неделю, а не в милях. Она перемалывает небольшие участки страны в попытке продвинуться вперед - совершенно противоположно трехдневной спецоперации, о которой она говорила шесть месяцев назад", - заявил министр.

Напомним, ВСУ ликвидировали почти 46 тысяч военных РФ за шесть месяцев войны. За минувшие сутки Россия потеряла еще 150 оккупантов.

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