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Міноборони Британії про втрати Росії в Україні: понад 80 тисяч військових за шість місяців

Фото: Міністр оборони Великобританії Бен Воллес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За шість місяців війни проти України російські втрати становлять понад 80 тисяч військових, якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми в основному приймаємо дані про російські втрати, які складають - якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів - понад 80 тисяч осіб з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців порівняно з 15 тисячами, які вони втратили за десять років в Афганістані", - заявив він.

За словами Воллеса, Росія знаходиться в дуже крихкому становищі.

"Я говорив зі своїми начальниками розвідки сьогодні вранці, перед тим як виступити, Ви знаєте, просування Росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в милях. Вона перемелює невеликі ділянки країни в спробі просунутися вперед-абсолютно протилежно триденної спецоперації, про яку вона говорила шість місяців тому", - заявив міністр.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували майже 46 тисяч військових РФ за шість місяців війни. За минулу добу Росія втратила ще 150 окупантів.

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