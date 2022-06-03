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В Минобороны Британии показали динамику вторжения России за 100 дней

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Украина, Пятница 03 июня 2022 14:06
В Минобороны Британии показали динамику вторжения России за 100 дней Фото: в Британии показали динамику вторжения России в Украину за 100 дней (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Великобритании показало динамику боевых действий в Украине за 100 дней войны. На карте изображены этапы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского ведомства.

"Нападение России на Северную Украину закончилось дорогой неудачей. Россия не смогла реализовать собственные принципы войны", - говорится в сообщении.

В Британии считают, что причиной поражения РФ на севере стала ограниченная боеготовность многих подразделений, которые были раскинуты на большой территории, отсутствие достаточной поддержки со стороны артиллерии и боевой авиации.

Также в Минобороны Великобритании напомнили, что РФ ошибочно рассчитывала на положительное отношение украинцев к российским войскам.

"Сейчас Россия приняла "стратегию истощения" и достигает медленных и дорогих достижений на Донбассе", - добавили в ведомстве.

Напомним, британская разведка также отметила, что за 100 дней войны российская армия не достигла ни одной стратегической цели со своего первоначального плана.

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